Sonic Frontiers: Sega regala un DLC a tema Sonic Adventure 2, ecco come ottenerlo

In vista del lancio di Sonic Frontiers, Sega ha annunciato un'iniziativa grazie alla quale i giocatori potranno ottenere il DLC gratis "Soap Shoes" a tema Sonic Adventure 2, che consiste in un paio di scarpe alternative da far indossare al porcospino blu nel gioco.

Per ottenere il DLC tutto quello che bisogna fare è iscriversi alla newsletter di Sonic Frontiers dal sito ufficiale del gioco, che potrete raggiungere a questo indirizzo, entro il 31 gennaio 2023. La registrazione è semplicissima: basta inserire un indirizzo email, la data di nascita, il paese e la piattaforma su cui volete ricevere questo contenuto gratuito.

Sonic Frontiers, il DLC gratis a tema Sonic Adventure 2

Una volta completato questo passaggio riceverete via email un codice da riscattare nello store digitale della vostra piattaforma (quindi eShop, PlayStation Store, Xbox Store, Steam o Epic Games Store) "subito dopo" il lancio di Sonic Frontiers, fissato per l'8 novembre 2022.

Le "Soap Shoes" sono apparse per la prima volta in Sonic Adventure 2, uscito nell'ormai lontano 2001, e permettevano di scivolare sulle rotaie sparse nei livelli di gioco. Insomma, si tratta di un DLC che risulterà particolarmente gradito ai fan di vecchia data di Sonic, specialmente considerando che è gratuito.