PlayStation Plus, ottobre 2022: arrivano Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e SUPERHOT

Ottobre 2022 si presenta come un altro mese non proprio entusiasmante per gli utenti abbonati a PlayStation Plus, qualsiasi sia il loro livello di sottoscrizione. Arrivano, infatti, nel catalogo del servizio Sony tre giochi sicuramente di qualità e appartenenti a generi molto diversi fra di loro, ma al contempo vecchi e/o distanti dalla percezione di tripla A.

Parliamo nello specifico di Hot Wheels Unleashed, il racer arcade sviluppato dal team italiano Milestone e ispirato alle celebri automobiline da collezione prodotte da Mattel; di Injustice 2, ultimo capitolo della serie di picchiaduro a incontri targata NetherRealm Studios, gli autori di Mortal Kombat; e infine di SUPERHOT, un affascinante mix fra sparatutto e strategia che è già diventato un classico.

Ai lettori di Multiplayer.it è piaciuta la line-up di ottobre? Anche in questo caso, in linea di massima, no: stando al nostro sondaggio, il 46% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto e il 27% poco soddisfatto, per un totale di feedback negativi pari al 73% che conferma la sensazione di un rallentamento da parte di Sony per quanto concerne l'effettivo valore dei giochi proposti.