iPhone 14 scambia le montagne russe per incidenti stradali e chiama il 911 dai Luna Park in USA

Sembra che il Crash Detection di iPhone 14, ovvero una delle nuove caratteristiche dello smartphone Apple che dovrebbe rilevare automaticamente gli incidenti stradali chiamando automaticamente i soccorsi e le forze dell'ordine, non sia totalmente affidabile visto che tende a scambiare le montagne russe per incidenti, causando varie chiamate involontarie alla Polizia da parte di utenti al Luna Park.

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal e The Verge, pare che diversi casi siano stati riportati dalla centrale di Polizia vicino Kings Island a Cincinnati, dove si trova un grande parco divertimenti con un roller coaster di notevoli dimensioni e intensità. La funzionalità sfrutta i dati rilevati da accelerometro e sensore giroscopico per valutare se delle variazioni importanti nell'accelerazione di gravità possano rappresentare un incidente grave, ed eventualmente attiva una chiamata al 911 (il numero generale per le emergenze in USA) per i soccorsi.



iPhone 14 mostra un avviso sullo schermo nel momento in cui sta per effettuare la chiamata, consentendo la disattivazione di questa entro 20 secondi. È facile però immaginare come una persona sulle montagne russe non abbia modo di vedere la notifica, motivo per il quale diverse chiamate sono pervenute al 911, peraltro con grida di difficile interpretazione provenienti dall'audio dei telefoni, vista la situazione.

Negli ultimi giorni, solo per quanto riguarda il parco divertimenti di Kings Island a cui si riferisce il report del Wall Street Journal, sono state 6 le chiamate al 911 "sbagliate" a causa del roller coaster. Potrebbe essere una buona idea disattivare la funzionalità di chiamata automatica quando si parte per un giro sulle montagne russe, dunque. Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di iPhone 14 per tutte le novità sul telefono Apple.