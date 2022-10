Offerte Amazon: Tiny Tina's Wonderlands per PS4 e PS5 al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Tiny Tina's Wonderlands per PS4 e PlayStation 5. Lo sconto segnalato è di 41€ circa. Il prezzo pieno per questo gioco in versione PS4 è 71€ mentre la versione PS5 costa di norma 75€. La versione PS5 di Tiny Tina's Wonderlands è Next-Level Edition che comprende il pacchetto Signore dei Draghi. Il prezzo è al minimo storico. I prodotto sono venduti e spediti da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Tiny Tina's Wonderlands è in buona sostanza tutto quello che ci aspettavamo dal gioco. Divertente, scanzonato, esagerato e folle. Quel che ci ha però colpiti è che dimostra di essere anche qualcosina in più. Soprattutto lì dove devia il percorso, inserisce l'overworld con tutte le sue sfaccettature e aggiunge la doppia classe sul singolo personaggio, tenta quasi di compiere il sorpasso sul terzo capitolo numerato. Saranno il successo e il passaggio del tempo a dircelo. Ciò che è certo è che le potenzialità e il divertimento son sempre tutti lì, inamovibili!"

Un drago di Tiny Tina's Wonderlands

