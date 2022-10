Offerte Amazon: EVGA GeForce RTX 3080 Ti da 12 GB in forte sconto con le Esclusive Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per EVGA GeForce RTX 3080 Ti da 12 GB. Lo sconto è di oltre 700€. Il prezzo consigliato per questa GPU è 1.782,28€. Il prezzo attuale è il migliore mai proposto sulla piattaforma, ad oggi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La scheda grafica EVGA GeForce RTX 3080 Ti propone una velocità di clock GPU di 1.800 MHz. Le dimensioni sono ‎60 x 60 x 85 cm.

EVGA GeForce RTX 3080 Ti da 12 GB

