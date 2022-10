Wild Hearts: lunghezza della storia del gioco svelata, ecco quante ore servono per finirlo

EA e Koei Tecmo hanno svelato quanto dura in termini di ore Wild Hearts, il nuovo gioco di ruolo d'azione in stile Monster Hunter. Il team afferma che serviranno circa 30 ore per completare la storia del gioco.

Ovviamente si tratta di una lunghezza approssimativa e, inoltre, non tiene conto di un possibile endgame e della volontà dei giocatori di rigiocare l'avventura. Ricordiamo anche che un gioco di questo tipo propone vari tipi di armi e permette di spendere molto tempo per apprendere come utilizzarle e completare ancora e ancora missioni secondarie per ottenere materiali e potenziare il personaggio.

Wild Hearts potrebbe quindi durare più di 30 ore per molti giocatori, così come Monster Hunter dura più del tempo necessario per completare la trama di gioco.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Non c'è che dire, Koei Tecmo e EA hanno deciso di prendere molto sul serio la sfida lanciata a Monster Hunter, confezionando un gioco di caccia tripla A che ha tutta l'ambizione di replicare il successo della serie Capcom. Wild Hearts è supporto da alcune idee davvero originali e quel che abbiamo visto ci lascia ottimisti, anche se saranno solo alcuni aspetti del gioco, come la sua componente narrativa, le meccaniche RPG, ma soprattutto l'endgame, a decretarne l'esito. Il mercato ha bisogno di nuovi giochi di caccia, e non vediamo l'ora di scoprire se quello nato tra i due margini dell'Oceano Pacifico riuscirà a spezzare un monopolio che ha tutto l'aspetto di un Kemono: grosso, arrabbiato e indistruttibile."