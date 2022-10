Call of Duty: leak afferma che il gioco del 2024 avrà supporto per due anni invece che uno

Di norma, un capitolo di Call of Duty riceve supporto post-lancio per un intero anno, ovvero fino alla pubblicazione del capitolo successivo. Nel caso del gioco del 2024, però, non sarà così. Secondo un leak, il capitolo di Call of Duty sul quale sarebbe al lavoro Treyarch sarà supportato per ben due anni.

L'informazione è stata condivisa da The Ghost of Hope su Twitter, lealker che ha precedentemente parlato di un contenuto aggiuntivo di Call of Duty Modern Warfare II in arrivo nel 2023.

Il leaker spiega che Treyark ha ricevuto l'okay per un budget di due anni per il supporto del gioco del 2024: tutto questo farebbe parte di uno stanziamento dei prossimi tre anni per l'intera Activision Blizzard.

Secondo il leaker, Activision sta scommettendo sul successo di Call of Duty Modern Warfare II e sulla nuova infrastruttura tecnica COD 2.0 basata su un nuovo motore di sviluppo unificato per Call of Duty.

The Ghost of Hope afferma anche di aver tenuto per sé questa informazione del capitolo di Call of Duty del 2024 sin dalla fine di agosto perché voleva prima corroborarla. In ogni caso, rimane un rumor, non un'informazione ufficiale. Dovremo attendere che arrivino informazioni più precise in futuro: l'attesa è lunga.