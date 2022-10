Twitch: la suddivisione delle entrate 70/30 non è sostenibile per la piattaforma Amazon

Twitch ha risposto alle critiche riguardo la controversa decisione di ridurre i compensi per gli streamer più famosi, spiegando che il precedente sistema, che prevedeva una suddivisione 70/30 dei ricavi a favore dei content creator non è sostenibile per la piattaforma nel lungo periodo.

A settembre Twitch ha annunciato che la piattaforma darà meno soldi agli streamer più seguiti. In realtà adeguerà la loro fetta di ricavi a quella degli streamer medi, passando a una ripartizione 50/50, mettendo così fine agli accordi di favore garantiti in tutti questi anni.

Durante il TwitchCon di San Diego, il chief monetisation officer Mike Minton ha risposto alle critiche mosse dagli streamer più seguiti:

"Abbiamo valutato tutte le possibili soluzioni. Potremmo farlo, potremmo offrire una suddivisione 70/30 a tutti? La risposta è no. Semplicemente non è praticabile per Twitch a lungo termine", ha detto Minton.

In seguito ha spiegato che il fatto che dietro a Twitch ci sia Amazon non cambia le carte in tavola, in quanto "Amazon si aspetta che Twitch possa prosperare finanziariamente come un'azienda indipendente e sostenibile".

"Riconosciamo che siamo coinvolti in questo insieme. Tutti voi lavorate duramente per creare contenuti sorprendenti e coinvolgenti, costruire comunità, mantenere le vostre comunità al sicuro, e il nostro lavoro è costruire gli strumenti che vi consentano di farlo mentre cerchiamo di fare più soldi. L'altro fatto è il costo delle live streaming. Fornire video ad alta definizione e bassa latenza a livello globale su Internet richiede costi elevati. Questa è la nostra partnership."", ha detto Minton rivolgendosi ai content creator.

Twitch

Alla domanda su come gli streamer potrebbero guadagnare di più con una suddivisione dei ricavi meno favorevole, Minton ha menzionato gli strumenti che Twitch ha implementato per monetizzare, tra cui gli abbonamenti tramite Amazon Prime, quelli in regalo, gli hype train e programmi di incentivi pubblicitari.

A tal proposito, Minton è stato interrogato anche sulle pubblicità sulla piattaforma durante il corso delle dirette e di come queste possono rovinare la visione in quanto invadenti.

"Gli annunci con un tempismo errato possono essere una brutta esperienza", ha ammesso. "Nessuno vuole perdersi l'azione, nessuno vuole che una pubblicità ostacoli la ricerca di un nuovo streamer.. Sappiamo che una pessima esperienza pubblicitaria non fa bene a nessuno. Ma è anche vero che molti streamer fanno affidamento su annunci come una fonte prevedibile e significativa delle loro entrate su Twitch".

Minton inoltre stima che quando gli streamer hanno regolarmente oltre 80 spettatori contemporanei, le entrate pubblicitarie rappresentano il 20-25% dei ricavi totali per la piattaforma.