Elden Ring, il rinvio della guida ufficiale suggerisce l'arrivo di un DLC a inizio 2023

Future Press ha rinviato la seconda parte della guida ufficiale di Elden Ring a inizio 2023. Molti lo hanno visto come il suggerimento del fatto che per nello stesso periodo potrebbe uscire un DLC per il gioco di FromSoftware.

Il breve messaggio istituzionale con l'annuncio del rinvio non lascia trasparire nulla in merito, anche se dà un suggerimento non da poco:

"Stiamo ancora lavorando duramente sul Volume II e abbiamo preso una decisione dura, quella di rimandarlo all'inizio del 2023. Stiamo cercando di includere nel testo tutto ciò che c'è da sapere sul gioco al momento della pubblicazione, rendendolo preciso e utile anche dopo il lancio."

Come potete leggere, si parla di ricerca della completezza del testo rispetto ai contenuti del gioco. Impossibile non chiedersi come mai non lo sarebbe stato in caso di pubblicazione nella data fissata in precedenza (dicembre 2022), dato che Elden Ring è uscito ormai da mesi (risale a febbraio 2022).

L'ipotesi è quindi che Future Press abbia rinviato la pubblicazione per includere anche i contenuti di un potenziale DLC, di cui i giocatori non sono stati ancora informati, né da From Software, né da Bandai Namco (l'editore del gioco). Pubblicare il volume nel 2022, senza includerli, avrebbe reso la guida inattuale nel giro di pochissime settimane.

Naturalmente si tratta di mere speculazioni che come tali vanno prese, in attesa di conferme ufficiali dalle parti in causa. Intanto il Volume I della guida ufficiale sta raggiungendo i negozi, per la gioia di quelli che lo aspettavano con ansia.