GeForce Now: grande offerta in occasione di Halloween e undici nuovi giochi in arrivo

In occasione dei festeggiamenti di Halloween, Nvidia ha annunciato una grossa offerta relativa a GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, oltre all'arrivo di undici nuovi giochi.

Chiunque sia interessato all'abbonamento Priority può infatti ottenerlo per sei mesi per 29,99€ invece di 49,99€. L'offerta parte oggi e durerà fino al 20 novembre 2022.

"I membri Priority possono giocare in streaming istantaneo a più di 1.400 giochi provenienti dai più famosi negozi di giochi digitali come Steam, Epic, Ubisoft e Origin per sessioni di gioco della durata di sei ore. Inoltre, hanno accesso prioritario ai nostri server di gioco cloud per far partire l'azione più velocemente rispetto ai membri Free, e RTX ON per una splendida illuminazione ray-tracing nei giochi supportati," ha spiegato Nvidia parlando dell'offerta in un comunicato ufficiale.

Quali sono gli undici nuovi giochi, invece? Ecco l'elenco completo:

Come vedete, ci sono molti giochi a tema horror, nonché qualche thriller di livello. Inoltre, dal 28 al 1° novembre, sarà lanciato l'evento Bloodfeast, che consentirà di giocare a V Rising in cloud completamente gratis. I giocatori potranno anche richiedere il pacchetto DLC gratuito "Halloween Haunted Nights Castle" fino a lunedì 7 novembre.