Wo Long Fallen Dynasty: la demo include il multiplayer e richiede l'always online, ecco quando scade

Tramite il sito ufficiale di Wo Long: Fallen Dynasty, gli sviluppatori di Team Ninja hanno svelato maggiori dettagli riguardo la demo gratuita che verrà pubblicata su PC e console a ridosso del lancio del gioco. La più importante è che, come da tradizione per lo studio, anche questa versione di prova sarà disponibile solo per un periodo limitato di tempo, quindi se siete interessati approfittatene.

Per la precisione la versione di prova sarà disponibile solo dalle 09:00 italiane di venerdì 23 febbraio fino alle 07:59 di lunedì 27 marzo 2023. Dopo tale data non sarà più possibile scaricarla e riprodurla.

Apprendiamo anche che la demo presenterà due sessioni di gioco non presenti in quella precedente. I giocatori potranno affrontare il Capitolo 1: Villaggio della sventura e Capitolo 2: Due coraggiosi eroi.

"Entrambi i capitoli presentano combattimenti sensazionali e intensi in un fantasy in cui i Tre Regni sono infestati dai demoni: un soldato della milizia senza nome dovrà affrontare orde di mostri e soldati nemici durante l'epica tarda dinastia Han", recita la descrizione offerta da Team Ninja.

Durante questa demo sarà disponibile anche il multigiocatore online, supponiamo sia PvE che PvP. Il multiplayer della demo di Wo Long: Fallen Dynasty non richiede alcun abbonamento Xbox Live o PlayStation Plus. In compenso l'always online è obbligatorio, anche se puntate a giocarla in solitaria.

Come confermato anche in precedenza, i giocatori potranno trasferire i loro progressi della demo nel gioco completo se decideranno di acquistarlo. Inoltre, portando a termine la versione di prova sbloccheranno anche "Elmo Dragone Acquattato" all'uscita di Wo Long: Fallen Dynasty.

A tal proposito vi ricordiamo che Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2023 per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Sarà incluso inoltre nel catalogo di PC e Xbox Game Pass fin dal lancio.

Alcune settimane fa fa abbiamo pubblicato sulle nostre pagine un nuovo provato di Wo Long: Fallen Dynasty.