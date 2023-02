Wanted: Dead, un trailer con Stefanie Joosten presenta il mondo di gioco e i personaggi

110 Industries e gli sviluppatori di Soleil hanno pubblicato un nuovo trailer di Wanted: Dead in cui il personaggio di Vivienne, interpretato da Stefanie Joosten, presenta il mondo di gioco e i personaggi di questo frenetico action.

Il filmato che trovate nel player sottostante dunque ci offre una panoramica della Hong Kong futuristica di Wanted: Dead e introduce vari personaggi del gioco, tra cui la protagonista Hannah Stone e i suoi compagni dell'Unità Zombie, ovvero Cortez, Doc ed Herzog.

In tutto ciò la Joosten, che ha interpretato Quiet in Metal Gear Solid 5, veste i panni di Vivienne, l'armaiola della polizia di Hong Kong, un tempo campionessa olimpionica e chef improvvisata di un programma televisivo di cucina.

Vi ricordiamo che Wanted: Dead sarà disponibile a partire dal 14 febbraio per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, giusto in tempo per San Valentino. In precedenza abbiamo visto un trailer dedicato ai nemici e i boss dell'action di Soleil e un filmato che illustra le caratteristiche del sistema di combattimento di Wanted: Dead.