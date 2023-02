Forspoken: update 1.004 disponibile oggi su PS5 e PC, apporta vari miglioramenti

Square Enix e Luminous Productions hanno pubblicato oggi il nuovo update 1.004 per Forspoken, l'action RPG ad ambientazione fantasy e open world, con l'aggiornamento che va a migliorare diversi aspetti del gioco su PC e PS5.

Si tratta soprattutto di una patch correttiva, che non apporta nuovi contenuti ma migliora vari aspetti correggendo bug e problemi rilevati nei giorni scorsi. Alcuni di questi sono indirizzati specificamente al PC, mentre altri vanno a modificare elementi della versione PS5, ma in generale dovrebbero emergere vari miglioramenti una volta che la patch viene installata.

In particolare, la pagina di supporto di Square Enix segnala che la patch 1.004 corregge un problema sul movimento della telecamera quando viene utilizzato il controller sulla versione PC, aggiusta un problema con l'impostazione dell'FSR e DLSS che tornava automaticamente su "normal" e corregge i problemi emersi con l'uso del DualSense su PC in alcuni casi.

Per il resto, sono stati modificati alcuni testi in cinese, aggiustato il messaggio che segnala lo sblocco di alcuni oggetti e vengono sistemati alcuni bug anche riferiti all'uso del mouse, mentre varie altre correzioni minori sono state applicate all'ottimizzazione generale del gioco.

Potete trovare le note ufficiali complete della nuova patch a questo indirizzo sul sito Square Enix. In precedenza, avevamo visto l'update 1.03 uscito all'inizio del mese, mentre proprio in questi giorni è emerso che il mondo e la storia ideati inizialmente per Forspoken erano completamente diversi dalla versione finale del gioco.