Forspoken: il mondo e la storia ideati inizialmente erano completamente diversi dal gioco finale

Forspoken è un gioco di ruolo d'azione ambientato in una grande mondo fantasy, denso di creature, magie, culture e non solo. Inizialmente, però, sarebbe dovuto essere molto diverso. L'informazione arriva da Gary Whitta, sceneggiatore che aveva realizzato il concept originale per Forspoken.

Whitta è apparso nel podcast Video Game Writing 101 di Alanah Pearce, scrittrice di Sony Santa Monica e content creator. Whitta ha scritto sia per videogiochi che per TV e cinema, inclusi vari capitoli della serie The Wakiing Dead di Telltale, Star Wars: Rebels e Rogue One: A Star Wars Story.

Nel podcast, Whitta ha affermato che il concept iniziale per Forspoken era molto diverso dal prodotto finale. Viene precisato che Whitta non ha scritto i dialoghi o la trama generale, ma aveva realizzato i fondamenti del "world-bulding" per il gioco.

Precisamente, Whitta ha detto: "Mi sono occupato delle prime fasi di costruzione del mondo su Forspoken. Square Enix è venuta da me cinque o sei anni fa e mi ha detto: 'Abbiamo questa idea, saresti disposto ad aiutarci a costruire il mondo, la mitologia e la storia'?".

"Una cosa che so essere frutto del mio contributo è il nome del mondo: Athia", aggiunge Whitta. "È letteralmente l'unica cosa che so per certo di mio che c'è nel gioco."

"Alcuni mesi dopo sono tornati da me e da uno degli altri scrittori e hanno detto 'ricominceremo da capo e riavvieremo completamente la storia, vogliamo che sia questa adesso'". Questa nuova idea secondo Whitta era molto vicina alla versione finale di Forspoken.

"La versione che abbiamo realizzato non era affatto così", ha detto Whitta a proposito dell'ambientazione fantasy di Forspoken. "Il problema era che a quel punto né io né l'altro scrittore eravamo più disponibili, e volevano che scrivessimo tutto noi". Il progetto è quindi passato in altre mani.

In pratica, Forspoken è cambiato completamente a un certo punto e Whitta non ha messo molto di proprio nel gioco. Non si tratta di una stranezza: i videogiochi subiscono spesso delle modifiche massicce nel corso dello sviluppo e i progetti ripartono da capo dietro le quinte anche più di una volta. Sarebbe però interessante vedere come sarebbe stato il gioco se si fosse basato solo sulla prima versione ideata da Whitta, di cui purtroppo non abbiamo dettagli.

