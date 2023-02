Call of Duty: i piani del 2023 trapelano dopo un presunto attacco hacker ad Activision

I piani del 2023 su Call of Duty sembra siano trapelati online dopo un presunto attacco hacker ad Activision Blizzard che ha fatto fuoriuscire una grande quantità di dati sulla compagnia, comprese anche informazioni sui dipendenti e l'organico del gruppo.

Siamo ancora in attesa di eventuali conferme sulla situazione, ma intanto diverse informazioni sono state raccolte, anche se restano molto vaghe: dal punto di vista dei videogiochi, si parla soprattutto dei contenuti in arrivo per Call of Duty: Modern Warfare 2 e un nuovo progetto che viene identificato con il nome in codice "Jupiter", tutti previsti per il 2023.

Secondo quanto riferito da Insider-Gaming, questi sarebbero i periodi previsti per le stagioni di Call of Duty: Modern Warfare 2, in particolare:

Stagione 3: 15 marzo - 15 maggio

Stagione 4: 15 maggio - 16 luglio

Stagione 5: 17 luglio - 14 settembre

Stagione 6: 15 settembre - 8 novembre

Sono inoltre previsti degli aggiornamenti a metà di ogni stagione, come abbiamo visto anche in precedenza. Tra i nuovi contenuti, nei piani ci sono:

7 mappe principali, tra le quali ci saranno probabilmente riedizioni di mappe già viste

Evento di Halloween "Hounting of Saba"

Un nuovo operatore su licenza per ogni stagione

Missioni Spec Ops, Gunfight, Raid ed eventi Tier 1

Una piccola mappa in arrivo nella Stagione 4

Almeno 240 bundle

Il misterioso Jupiter potrebbe invece essere il prossimo capitolo di Call of Duty. Dopo diverse voci di corridoio che sembravano indicare il contrario, pare invece che nel 2023 sia previsto un nuovo capitolo di Call of Duty vero e proprio, ma su questo è praticamente impossibile riuscire a ricavare informazioni più precise, per il momento.