Monster Energy Supercross 6, un trailer presenta il Supercross Park

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 è protagonista di un gameplay trailer in cui viene presentato il Supercross Park, dove i giocatori possono esplorare, eseguire acrobazie, cimentarsi in sfide e allenarsi da soli o in compagnia degli amici.

Il Supercross Park è un gigantesco ambiente free-roaming composto da cinque diverse aree con salti enormi, tracciati originali e molto altro. Saranno presenti anche sfide con missioni dedicate, con il campione Jeremy McGrath che farà da mentore ai giocatori.

"Il Supercross Park è il luogo perfetto per scatenarsi tra cinque diverse aree con salti enormi, tracciati originali e molto altro. I piloti potranno scendere a tutta velocità dalla montagna o lanciarsi in esilaranti acrobazie all'aeroporto mentre sfrecciano tra hangar e aerei abbandonati. I più curiosi potranno invece scavare nei segreti della cava, mentre allo stadio chiunque potrà sentirsi come il campione dell'arena", recita la descrizione ufficiale.

"Oltre al free-roaming, la quinta area - ispirata a una vera FanFest - proporrà ai giocatori una serie di sfide con missioni dedicate, preparandoli alla competizione. Jeremy McGrath, il "Re del Supercross" in persona, farà da coach personale con una serie di quest per spingere oltre i loro limiti sia i nuovi piloti che i giocatori esperti. Proprio come la Supercross Academy, che avrà una serie di sfide e tutorial interattivi mirati a migliorare la curva di apprendimento e velocizzare i progressi. Qui, grazie a diversi nuovi strumenti e impostazioni per personalizzare gli aiuti di guida, i giocatori potranno trovare la configurazione della moto che meglio si adatta a loro idea di divertimento."

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 sarà disponibile nei negozi a partire dal 9 marzo 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam e Windows Store.