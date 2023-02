The Last of Us: la serie TV punta alla Parte 2? Avvistato un possibile personaggio

L'Episodio 6 della serie TV di The Last of Us sta facendo discutere gli appassionati anche per la presenza di un possibile personaggio fondamentale di The Last of Us: Parte 2, facendo pensare a un primo possibile ponte con gli eventi che verranno forse sviluppati nella Stagione 2.

Per chi non ha visto l'episodio in questione, le informazioni seguenti possono rappresentare spoiler, dunque eventualmente evitate di continuare a leggere. In un certo momento della puntata, come visibile anche nel video riportato all'interno del tweet qui sotto, sembra che nella serie TV compaia Dina, personaggio di grande rilevanza in The Last of Us 2.



Mentre i protagonisti si trovano all'interno di una sorta di locale a Jackson, in Wyoming (zona in cui si è stabilita Dina nel gioco), Ellie scopre una ragazza che la guarda da lontano, rivolgendosi a questa in maniera piuttosto rude.

Dura solo un attimo, ma la ragazza, che si allontana velocemente dopo il rimbrotto di Ellie, mostra delle somiglianze con Dina, ovviamente in versione più giovane rispetto a quella conosciuta in The Last of Us 2. C'è inoltre chi ha scavato più a fondo, scoprendo alcuni potenziali indizi sul fatto che il personaggio in questione sia veramente quello sospettato.

L'attrice che interpreta la ragazza misteriosa è Paolina van Kleef, la quale ha, in effetti, una certa somiglianza con Dina, il cui modello nel gioco deriva da Cascina Caradonna, un'attrice e youtuber (mentre la voce è di Shannon Woodword, che non assomiglia affatto al personaggio). La questione che può rendere complicata l'eventuale introduzione della van Kleef nel cast in tale ruolo potrebbe essere la differenza di età, visto che a 26 anni si ritrova a sembrare molto più grande di Bella Ramsey.

D'altra parte, è anche vero che, se The Last of Us: Stagione 2 dovesse veramente seguire gli eventi di The Last of Us 2 videogioco, dovrebbe comunque mettere in scena un salto temporale di 5 anni, dunque tutte le questioni relative all'età e all'aspetto dei personaggi dovrebbero essere messe in discussione.

A rafforzare l'idea che il personaggio in questione sia destinato a tornare ci sono anche alcune informazioni veicolate da IMDB: il celebre database cinematografico mostra infatti che Paolina van Kleef farà parte del cast anche del settimo episodio, intitolato Left Behind, che andrà in onda domenica prossima. L'attrice viene accreditata come "staring girl" ("ragazza che guarda"), così come nell'Episodio 6, facendo pensare che si tratti di un personaggio ricorrente e rafforzando l'idea che possa trattarsi di Dina.

Intanto, abbiamo visto il trailer dell'episodio 7 "Left Behind", in attesa di eventuali informazioni sul futuro della serie da parte degli autori.