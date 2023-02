Kirby’s Return to Dream Land Deluxe disponibile in preordine Amazon per ancora pochi giorni

Tramite Amazon Italia potete fare la prenotazione di Kirby's Return to Dream Land Deluxe per Nintendo Switch. Il prezzo è 59€ e la data di uscita è il 24 febbraio 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso vi sia uno sconto tra il momento del preordine e prima dell'uscita si applicherà il prezzo più basso apparso su Amazon alla vostra prenotazione. Questo mese vi sono già stati un paio di sconti quindi è possibile che prima dell'uscita venga riapplicati. La prenotazione può essere cancellata prima della spedizione senza alcun costo.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe è un versione per Switch del gioco originariamente pubblicato su Wii. È possibile giocare in cooperativa fino a quattro giocatori in locale sulla stessa console. Inoltre, include dei contenuti aggiuntivi non presenti nella versione originale.

