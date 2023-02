Marvel's Midnight Suns: un video gameplay mostra le abilità di Venom

A pochi giorni dal lancio di Redemption, il secondo DLC di Marvel's Midnight Suns, Firaxis ha pubblicato un video gameplay che mette in mostra le abilità di Venom, il nuovo eroe reclutabile dal giocatore.

Il filmato mostra alcuni combattimenti con Venom e alcune delle sue peculiari carte. Quella più pericola per gli avversari ad esempio è Lethal Embrace, che infligge il 50% dei danni ai target con punti vita al massimo. Una volta potenziata, l'effetto non richiede più che i target abbiano tutti gli HP e inoltre ogni KO garantisce blocco.

Come gli altri DLC, anche Redemption porta un nuovo eroe reclutabile, ovvero Venom, che si unirà ai Midnight Suns per rimediare ai torti commessi sotto l'influenza demoniaca di Lilith. Verrà aggiunto come membro permanente al vostro roster e potrete portarlo in missione, personalizzarne le abilità e creare amicizie al di fuori delle battaglie nel corso del gioco. Inoltre, il DLC aggiunge tre nuove missioni alla storia, un nuovo potenziamento per l'Abbazia e una selezione di nuove skin e abiti.

Il DLC Redemption di Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2023. Fa parte del Season Pass di Marvel's Midnight Suns (incluso nella Legendary Edition) ma sarà possibile acquistarlo anche separatamente.