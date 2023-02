Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition sta per ricevere un grosso aggiornamento

Square Enix ha annunciato che è in arrivo un grosso aggiornamento per Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, la versione rimasterizzata del celebre Chrono Cross dell'epoca PlayStation, che riceverà dunque vari miglioramenti questo mese, in attesa di informazioni più precise.

Per il momento, Square Enix ha annunciato che Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition avrà un update a febbraio 2023 ma non c'è ancora una data precisa al riguardo. Sembra trattarsi di un aggiornamento soprattutto tecnico, destinato a migliorare le performance e aggiustare altri aspetti del gioco.



Si tratta, peraltro, di una cosa che i fan hanno richiesto a lungo, visto che Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition è arrivato sul mercato con vari inconvenienti tecnici ma non è mai stato più di tanto aggiustato o ripreso da Square Enix prima d'ora. A quanto pare, gli sviluppatori hanno comunque continuato a lavorarci, visto che c'è in arrivo questo update che sembra importante.

"A seguire il lancio dell'anno scorso, abbiamo pianificato il rilascio di un aggiornamento per questo mese", si legge nel messaggio del team. "L'update include un ampio raggio di cambiamenti, miglioramenti al frame-rate, modifiche al sistema di crescita per Pip e aggiustamenti per bug".

Il team, peraltro, ringrazia i giocatori per i feedback rilasciati dal lancio a oggi, che hanno aiutato il team a trovare gli eventuali problemi da correggere. Inoltre, chiedono anche "Avete scoperto i segreti che il director Masato Kato ha aggiunto alla remaster?"

Con questa domanda, rimaniamo in attesa di informazioni sul rilascio della patch, mentre vi rimandiamo alla recensione di Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition per conoscerlo meglio.