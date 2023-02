Hogwarts Legacy ed Harry Potter banditi dalla GDQ "fino a future revisioni"

GDQ, un'organizzazione che ospita stream di speedrunning per raccogliere soldi da dare in beneficenza a enti come Prevent Cancer Foundation e Medici Senza Frontiere, ha svelato che sui propri canali non sarà possibile mostrare giochi legati a Harry Potter, compreso Hogwarts Legacy. Viene precisato che la decisione è soggetta a "future revisioni". GDQ significa Games Done Quick e gestisce l'evento Awesome Games Done Quick.

I giochi vengono aggiunti all'elenco dei non ammessi della GDQ se includono "contenuti, elementi visivi o un'origine che abbiamo ritenuto non adatti al nostro stream". Sebbene, secondo GDQ, l'elenco non sia "esaustivo", comprende giochi come l'originale God of War del 2005, l'intera serie Five Nights at Freddy's e tutti i giochi che hanno una classificazione "Adults Only" o che sono vietati su Twitch. Hogwarts Legacy e i giochi di Harry Potter sono una delle ultime aggiunte. In precedenza i giochi di Harry Potter erano apparsi durante eventi della GDQ.

Non abbiamo una dichiarazione ufficiale della GDQ riguardo ai motivi per i quali Hogwarts Legacy e i giochi di Harry Potter sono stati inseriti in questa lista, ma è facile pensare che siano legati a JK Rowling: vi abbiamo già parlato della questione.

Uno dei più recente eventi della GDQ, ovvero Awesome Games Done Quick di gennaio 2023, ha permesso di raccogliere 2,5 milioni di euro. Gli stream hanno incluso giochi come Dark Souls 2, Half-Life Alyx e Fallout 3 (e molti altri, ovviamente). Il prossimo evento avrà luogo il 26 febbraio 2023.