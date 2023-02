Assault Suits Valken Declassified annunciato con trailer per Nintendo Switch

Assault Suits Valken Declassified è stato annunciato e presentato con un primo trailer da Rainmaker Productions per Nintendo Switch, segnando il ritorno di uno degli action sparatutto a scorrimento più apprezzati su Super Nintendo con una nuova versione aggiornata.

In occidente, il gioco venne intitolato Cybernator e forse non ha avuto un'enorme diffusione, ma rappresenta comunque uno dei migliori action sparatutto a scorrimento dell'epoca SNES, dunque il suo ritorno è sicuramente una bella notizia.

Lo è ancora di più sapendo che alla conversione hanno lavorato gli M2, team che rappresenta una garanzia in questo genere di operazioni.

Assault Suits Valken Declassified è più un port per Nintendo Switch piuttosto che una versione rimasterizzata, anche se ovviamente è passato attraverso varie modifiche tecniche per poter raggiungere una risoluzione più alta e vari miglioramenti in termini di performance.

Per il resto, tuttavia, si tratta di un gioco quanto più vicino possibile all'originale: il titolo "Declassified" si riferisce, peraltro, al fatto che la versione occidentale era censurata in origine, mentre questa recupera tutti i contenuti completi dell'originale.

Con questa riedizione viene inoltre recuperato il libretto con la guida da 80 pagine e artwork mai visti prima da parte del character designer dell'originale, Satoshi Urushihara. Oltre a questo, come nuove caratteristiche si segnalano anche:

Presenza di salvataggio dello stato e caricamento

Registrazione del gioco e playback

Filtri "retro color" da selezionare

Cheat sbloccabili

Super playthrough

L'uscita di Assault Suits Valken Declassified su Nintendo Switch è prevista per questa primavera su Nintendo Switch in tutto il mondo.