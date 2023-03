Lords Mobile compie sette anni, fra celebrazioni e ricompense

Lords Mobile compie sette anni ed è ancora sulla cresta dell'onda: un risultato straordinario per il mobile game prodotto da IGG, che nel corso del tempo è riuscito a coinvolgere oltre 540 milioni di giocatori e che ancora oggi risulta essere una fra le applicazioni più seguite e popolari su App Store e Google Play. Merito dell'accattivante formula alla base del gameplay, che miscela meccaniche strategiche, RPG e gestionali per dar vita a un'esperienza quanto più completa possibile, ricca di attività con cui cimentarsi: dalla costruzione del regno alle battaglie per la conquista di nuovi territori, dalle sequenze in stile autobattler per le missioni su larga scala o focalizzate sui singoli eroi in nostro possesso al comparto multiplayer competitivo. Tanti aspetti entusiasmanti per un gioco ampiamente consolidato eppure ancora ambizioso come il primo giorno, pronto a festeggiare il suo settimo anniversario con la ferma intenzione di guardare al futuro e a ciò che gli riserverà.

Il gioco, sette anni dopo Scansionando il codice avrete accesso a numerosi premi extra Come abbiamo avuto modo di scrivere tempo fa, quella di Lords Mobile è una strategia vincente, legata a un approccio che mette in campo una serie di meccanismi tradizionali per il mercato delle produzioni free-to-play, ma proprio per questo molto ben collaudati e in grado di alimentare una progressione particolarmente densa di contenuti. Il mix di situazioni e dinamiche messo a punto da IGG è in grado di accontentare tutti, dai fan dei city builder più classici agli amanti della strategia, anche nelle sue interpretazioni più semplici grazie alle sezioni in stile autobattler, in cui potremo tuttavia interagire per fare in modo che i nostri personaggi attivino le proprie abilità speciali al momento giusto e contro i bersagli che desideriamo.

I festeggiamenti per l'anniversario Lords Mobile e la sua tradizionale interfaccia Sette anni, dicevamo, e una gran voglia di festeggiarli insieme all'ampia community che ha contribuito al grande successo di Lords Mobile. Per questo il gioco prenderà vita in sette paesi differenti, illuminando con spettacolari installazioni alcuni edifici iconici a Shanghai (Cina), New York (USA), Shinjuku (Giappone), Seoul (Corea del Sud), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Città del Messico (Messico) e Hanoi (Vietnam). Le celebrazioni vedranno i giocatori come protagonisti, attraverso la promozione delle cinquanta migliori gilde, che compariranno per l'occasione su questi grandi schermi: un modo per ringraziare gli utenti più appassionati, senza il cui aiuto non sarebbe stato possibile figurare anche nel 2022 nella top 10 dei mobile game con gli incassi maggiori, stando alle rilevazioni di Sensor Tower. Non mancheranno degli incontri offline con una selezione di fortunati utenti in paesi come Francia, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Italia e altri ancora. In tali occasioni sarà possibile partecipare ad attività di squadra, lotterie e confronti, creando così un legame più stretto e personale fra i produttori di Lords Mobile e gli appassionati che, con il loro supporto, hanno reso possibili questi sette anni. Naturalmente ci saranno anche straordinarie ricompense per tutti i nuovi giocatori. Ottenerle è molto semplice: vi basterà scaricare Lords Mobile tramite questo link, utilizzando il codice QR, per ricevere svariati premi in-game per un valore totale di 200€!