Nacon Connect 2023: tutti gli annunci dell'evento, tra Robocop e The Lord of the Rings Gollum

Il Nacon Connect 2023 è ormai passato, con tutta la sua carrellata di annunci, alcuni dei quali davvero interessanti. Cerchiamo di ricapitolare quello che è è stato presentato e cosa possiamo attenderci dall'editore nei prossimi mesi partendo dall'inizio.

L'evento è stato aperto da Ravenswatch, il nuovo gioco di Passtech Games, lo studio cui dobbiamo Curse of the Dead Gods. Nella sostanza è un gioco d'azione roguelike con visuale isometrica come tanti altri del suo genere, ma con grafica fumettosa. Arriverà in Accesso Anticipato su Steam il 6 aprile 2023. La versione definitiva, che non ha ancora una data d'uscita, sarà pubblicata anche su console: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il secondo gioco della serata è stato Capes. Si tratta di uno strategico a turni con super eroi la cui uscita è prevista nel 2023 su PC e console (le piattaforme non sono state ben delineate). Nacon ha presentato un nuovo trailer.

Dopo Capes, Nacon ha mostrato il gameplay di Ad Infinium, annunciandone contestualmente il rinvio a settembre.

Nacon ha quindi festeggiato il lancio di Clash: Artifacts of Chaos, disponibile dalla giornata di ieri su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S ePS5. Si tratta del nuovo gioco di ACE Team, dalle caratteristiche decisamente interessanti.

Dei due giochi successivi, Train Life A Railway Simulator e Session, è stata annunciata la disponibilità per Nintendo Switch, cosa che farà sicuramente felici i possessori della console ibrida della casa di Mario.

Quindi è stata annunciata la data d'uscita di TT Isle of Man Ride on the Edge 3 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X/S. Si tratta del gioco ufficiale dell'ultimo TT, che ne include tutti i contenuti ufficiali. Date anche per Tour De France 2023 e Rugby 24, il primo in uscita l'8 giugno 2023 e il secondo in uscita il 7 settembre 2023. Annunciato anche Tiebreak, previsto per il 2023.

Rimaniamo sempre sulle date d'uscita con quella di War Hospital, un simulatore di ospedale di guerra sviluppato da Brave Lamb Studio. Ambientato nella Prima Guerra Mondiale in Inghilterra, ci mette alle prese con il tentativo di salvare quanti più soldati feriti possibile dal fronte delle durissime battaglie.

L'evento si concluso con tre titoli a loro modo molto attesi. Il primo è Gangs of Sheerwood, un cooperativo per PC, PS5 e Xbox Series X/S di cui è stato mostrato un nuovo trailer ed è stato svelato il periodo d'uscita.

Quindi è stata a volta di The Lord of the Rings Gollum, di cui è stato mostrato un nuovo trailer, con anche del gameplay. Peccato che manchi ancora la data d'uscita ufficiale.

Il terzo è RoboCop: Rogue City, di cui è stato annunciato il rinvio, ma fortunatamente è stato mostrato il gameplay.