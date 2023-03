TT Isle of Man: Ride on the Edge 3: data di uscita per PC, PlayStation, Xbox e Switch

In arrivo per PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 ha ora una data di uscita: 11 maggio 2023. L'informazione è stata svelata durante il NACON Connect 2023.

La descrizione di TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 recita: "Il gioco include tutti i contenuti ufficiali dell'ultimo TT (piloti, motociclette, squadre, tracciato) per un'esperienza unica e fedele alla realtà. Catapultati nel bel mezzo del TT come se ti trovassi lì. Sentirai tutta la passione e la tensione che la gara è in grado di suscitare."

Le modalità incluse sono Gara rapida, Modalità Carriera, Multigiocatore online, Gare settimanali e mensili. Qui sotto potete trovare anche il video di gameplay condiviso durante il NACON Connect 2023.

Diteci, cosa ne pensate di questo TT Isle of Man: Ride on the Edge 3?