War Hospital: data d'uscita e trailer per la simulazione di ospedale di guerra

Tra le numerose simulazioni gestionali mostrate oggi al Nacon Connect 2023, ha colpito particolarmente la presentazione in trailer di War Hospital, che come dice chiaramente il titolo mette in scena la costruzione e gestione di un ospedale di guerra, ora con data d'uscita fissata per il 31 agosto 2023.

Il gioco è già stato protagonista di un'anteprima che abbiamo pubblicato lo scorso novembre, ed è tornato a mostrarsi in forma più completa con questo nuovo trailer, dotato anche di una caratterizzazione in qualche modo narrativa per questo interessante titolo.

Sviluppato da Brave Lamb Studio, è ambientato nella Prima Guerra Mondiale in Inghilterra e ci mette alle prese con il tentativo di salvare quanti più soldati feriti possibile dal fronte delle durissime battaglie.

È un gestionale di quelli che richiedono al giocatore, essenzialmente, di cercare di ritardare il più possibile il collasso generale del sistema, dunque la missione si fa sempre più ardua andando avanti col tempo, cercando essenzialmente di curare più persone possibili in una situazione che si fa sempre più entropica.

War Hospital presenta varie ambientazioni e missioni da portare a termine, spostandoci per i vari fronti della Prima Guerra Mondiale e cercando di allieviare quanto più possibile le sofferenze dei soldati feriti. Il gioco è risultato molto interessante a un primo contatto, in attesa di vedere la versione definitiva. La data d'uscita è fissata per il 31 agosto 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.