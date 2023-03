The Lord of the Rings Gollum: trailer della storia dal NACON Connect 2023, con un po' di gameplay

The Lord of the Rings Gollum è stato mostrato al NACON Connect 2023 con un nuovo trailer. Purtroppo non è stata condivisa una data di uscita e ancora sappiamo solo che il gioco è previsto per il 2023. Vi ricordiamo che è previsto per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il trailer di The Lord of the Rings Gollum si apre con il titolare Gollum che, come è tipico, parla da solo in una grotta e chiama il suo Tesoro, l'Unico Anello. Subito dopo possiamo sentire la voce di un elfo (Elrond Signore di Gran Burrone?) che parla a Gandalf. L'Istari interroga la povera creatura.

Vediamo qualche frammento di gameplay, anche se si tratta solo di pochi secondi. Potete vedere il trailer completo qui sotto.

Diteci, questa nuova presentazione di The Lord of the Rings Gollum vi ha convinto oppure avreste preferito qualcosa di diverso?