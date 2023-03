Ad Infinitum rinviato a settembre, nuovo trailer del gameplay dal Nacon Connect

Buone e cattive notizie per Ad Infinitum: l'horror in prima persona sviluppato da Hekate è stato mostrato al Nacon Connect con un nuovo trailer del gameplay, ma contestualmente è stato rinviato a settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S: sarebbe dovuto arrivare ad aprile.

Annunciato lo scorso luglio, Ad Infinitum racconta di un soldato che, nel mezzo della prima guerra mondiale, si ritrova misteriosamente ad attraversare dimensioni, tempi e realtà differenti in un viaggio che si rivela ben presto da incubo.

Il nuovo video illustra le meccaniche che regolano le fasi esplorative, sia in interni che in esterni, accompagnato dal commento degli sviluppatori che parlano anche del rinvio, dicendo che hanno bisogno di più tempo per poterci consegnare il gioco nelle migliori condizioni possibili.

"I confini tra incubo e realtà, tra verità e menzogna, sono stati infranti mentre si scatena l'inferno!", leggiamo su Steam. "In Ad Infinitum, interpreti un soldato tedesco perseguitato dagli orrori della Grande Guerra."

"Fatti strada tra trappole mortali, creature da incubo e misteri che punteggiano il campo di battaglia. Superali per salvare la tua anima e scoprire altre verità, forse ancora più terribili."