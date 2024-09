I Guerrieri di Terracotta di Qin Shi Huang arrivano in Lords Mobile

Lords Mobile ha lanciato una originale collaborazione con i Guerrieri di Terracotta di Qin Shi Huang, che si svolge dal 1° settembre 2024 al 16 ottobre 2024. Questo evento speciale celebra la ricca storia e cultura rappresentata dall'esercito di terracotta, unendo il mondo del gaming con una delle meraviglie archeologiche più iconiche dell'intero pianeta.

Durante l'evento di collaborazione in-game, i giocatori possono ottenere una serie di oggetti esclusivi, tra cui una nuova Skin del Castello, una Skin Leader, avatar speciali, emote, artefatti e una cornice per la gilda. Uno dei momenti clou è l'evento 'Tesori del Mausoleo', dove i giocatori possono usare i Pennelli Archeologici per esplorare il leggendario mausoleo e sbloccare ricompense come la Skin Leader dell'Imperatore Dragone, la Skin Castello 'Palazzo della Fortuna', avatar e molto altro. I Pennelli Archeologici si possono ottenere tramite eventi giornalieri e lavori nel Regno, e possono essere scambiati nella Stazione Archeologica per ottenere oggetti esclusivi.

Gli eventi di collaborazione dureranno fino al 14 ottobre 2024 e comprendono diverse attività emozionanti con fantastici premi, sia fisici che nel gioco. Ma non è finita, dal 4 al 12 ottobre, ci sarà lo 'Scontro dei Guerrieri di Terracotta', in cui le prime 100 gilde vinceranno una cornice esclusiva.

Non perdere l'occasione di partecipare a questo evento speciale e di immergerti nella storia leggendaria dei Guerrieri di Terracotta!

Lords Mobile è disponibile su: App Store, Google Play, Steam, PC. Trovate ulteriori informazioni di gioco nella pagina Facebook ufficiale.