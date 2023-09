Xbox 360: annunciato un 'nuovo modello' da costruire

Microsoft ha annunciato un nuova e particolare collaborazione che punta a rilanciare Xbox 360, ma in una maniera diversa da quanto ci si potrebbe aspettare: si tratta infatti di un modello da costruire, che rientra nella linea Mega Blocks.

La nuova Xbox 360 di Mega Blocks sembra sia un'esclusiva della catena americana Target, dunque non è chiaro se sarà messa a disposizione in via ufficiale anche dalle nostre parti, ma si tratta comunque di un oggetto molto interessante e che potrebbe fare la gioia dei nostalgici.

L'oggetto da collezione è previsto arrivare l'8 ottobre 2023 e si tratta di un modello in scala 3:4 che rappresenta il modello originale di Xbox 360, con tanto di controller a corredo e scatola di Halo 3.