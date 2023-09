Starfield, un giocatore è riuscito a impadronirsi di un'intera stazione spaziale

Un giocatore di Starfield è riuscito a impadronirsi di un'intera stazione spaziale pirata, The Key, documentando l'accaduto su Reddit e spiegando di non sapere bene come sia riuscito a compiere questa impresa: forse si tratta di un bug?

"Ho venduto una nave rubata ai pirati, quindi sono andato per cambiare la mia nave principale e il sistema mi ha consentito di registrare la stazione The Key", ha spiegato l'utente. Peraltro la struttura a quel punto è diventata accessibile tramite lo Ship Builder per la modifica dei moduli, cosa che ha fatto pensare a un possibile DLC con queste funzionalità.

Il problema delle stazioni spaziali è che è difficile pilotarle e non ci puoi volare in giro, ma il giocatore è riuscito comunque a far atterrare The Key su di un pianeta, per quanto in maniera maldestra, e pare che la struttura non abbia subito danni, anzi è possibile anche uscire e tornare a bordo.