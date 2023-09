Forza Horizon 5: aggiornamento Horizon Creatives annunciato in video con EventLab 2.0

Questo, in particolare, è il protagonista del video di presentazione che potete vedere qui sopra e che condensa le principali novità che verranno introdotte nell'opzione creativa di Forza Horizon 5 con l'aggiornamento in arrivo.

EventLab 2.0 e nuove auto

Forza Horizon 5: le nuove auto di Horizon Creatives

Tra queste novità troviamo nuove opzioni per selezionare più velocemente e gestire più oggetti contemporaneamente, spostandoli e modificandoli in maniera intuitiva e dinamica. I Prefabs consentiranno la condivisione più veloce di elementi da costruzione, che potranno essere messi a disposizione di altri in una sorta di deposito generale che arricchisce gli elementi per la costruzione.

Sarà inoltre possibile creare manifesti nuovi e personalizzati per pubblicizzare gli eventi, inoltre l'EventLab Island rappresenterà un'intera nuova zona da utilizzare per la creazione di nuove piste e contenuti vari, in modo da liberare in pieno la fantasia anche attraverso numerosi nuovi oggetti ed elementi di scenario da applicare ai nuovi tracciati.

Verranno inoltre aggiunte nuove auto all'interno di Horizon Creatives lungo settembre e fino ai primi di ottobre: