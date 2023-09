S.T.A.L.K.E.R. 2: incendio negli uffici di GSC GameWorld, nessun ferito ma danni da valutare

GSC GameWorld, il team che sta sviluppando S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, continua ad essere al centro di eventi problematici evidentemente, con anche un incendio che si è verificato nelle ore scorse negli uffici dello studio a Praga, nel quale fortunatamente non ci sono stati feriti né morti ma i cui danni sono da valutare per quanto riguarda la produzione del gioco.

Secondo quanto riferito dal sito ceco Vortex, sembra che l'incendio si sia sviluppato in un piano degli uffici di GSC GameWorld, ora con base a Praga, e abbia causato ingenti danni a tale parte della struttura, colpendo oggetti ed equipaggiamenti all'interno degli uffici ma senza ferire alcun dipendente dei circa 30 che erano presenti nella struttura nel momento dell'incidente.

In base a quanto riferito, i danni sarebbero valutabili in circa 1,5 milioni di corone ceche, corrispondenti a circa 60.000 euro. L'incendio ha colpito uno dei tre piani che costituiscono i nuovi uffici di GSC GameWorld a Praga e sembra sia partito da un impianto elettrico, mentre gli altri piani non avrebbero ricevuto danni, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco.