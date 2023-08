S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: il trailer Bolts & Bullets ci mostra il gioco in azione

Finalmente possiamo vedere S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in azione, dopo i numerosi rinvii dovuti alla guerra in Ucraina. Lo studio di sviluppo GSC Game World ha infatti pubblicato un trailer, intitolato Bolts & Bullet, formato per la gran parte da sequenze di gameplay, in particolare sparatorie. Vediamolo:

Come potete osservare, il gioco appare in una forma ormai quasi definitiva e gli appassionati della serie non faticheranno a riconoscere le atmosfere tipiche dei capitoli precedenti. C'è anche un cane mutante scoppia in un'anomalia, cosa chiedere di più?