Epic Games Store, il gioco gratis del 31 agosto 2023 annunciato ufficialmente

Ormai per il mondo dei videogiochi non è giovedì senza che Epic Games Store annunci quale sarà il gioco gratis (o i giochi gratis) della settimana successiva, oltre a sbloccare quelli della corrente. In questo caso, gli utenti possono attendere con trepidazione il 31 agosto 2023 per riscattare l'ottimo: Cave Story+

Prima di parlare del gioco annunciato, che oltretutto molti di voi già conosceranno, ricordiamo che da oggi è disponibile il gioco gratis del 24 agosto 2023, ossia lo strategico Homeworld: Deserts of Kharak, come già riferito. Andate a riscattarlo, se non lo avete ancora fatto, perché merita davvero di essere giocato.