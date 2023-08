Epic Games Store, gioco gratis del 24 agosto 2023 disponibile: ecco come scaricarlo

È ora disponibile il gioco gratis per gli utenti dell'Epic Games Store della giornata di oggi, 24 agosto 2023: come annunciato la settimana scorsa, si tratta dell'interessante strategico Homeworld: Deserts of Kharak.

Come scaricarlo? Be', è semplicissimo: vi basterà visitare la pagina di Homeworld: Deserts of Kharak su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni", effettuare l'accesso con i vostri dati e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

A quel punto il gioco entrerà a far parte della vostra libreria per sempre, il che significa che potrete scaricarlo e installarlo ogni volta che lo vorrete. Nel frattempo è stato annunciato anche il gioco gratis che sarà disponibile a partire dalle 17.00 del 31 agosto 2023.