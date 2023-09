Mortal Kombat 1 arriva anche su PS4? Versione per scorsa generazione avvistata da GameStop

La testimonianza, con tanto di foto, è riportata dall'account Twitter "Foulness_arisen", che in un tweet riferisce "Pensavo che Mortal Kombat 1 arrivasse solo sulle console di attuale generazione ", riferendo invece di aver visto la confezione riportata nella foto in un GameStop.

Non c'è ancora nessuna conferma al riguardo, ma qualcuno ha avvistato la pubblicità di Mortal Kombat 1 per PS4 presso un GameStop , cosa che fa pensare al possibile arrivo del gioco anche sulle piattaforme di scorsa generazione, sebbene la questione non sia stata annunciata da Warner Bros.

Mortal Kombat 1 potrebbe essere cross-gen

In effetti proprio la presenza di una versione Nintendo Switch potrebbe far pensare a un arrivo anche sulle altre console, visto che evidentemente si tratta di un gioco scalabile su diverse configurazioni hardware e non necessariamente "next gen".



D'altra parte, non sarebbe affatto la prima volta: abbiamo visto di recente che Star Wars Jedi: Survivor uscirà anche su PS4 e Xbox One, così come molti altri titoli annunciati inizialmente come solo next gen sono poi giunti anche sulle console di scorsa generazione.

In attesa di eventuali conferme, nelle ore scorse abbiamo visto il nuovo trailer con Jean-Claude Van Damme per il picchiaduro in questione.