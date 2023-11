RoboCop: Rogue City, la ricezione su Steam è super positiva

RoboCop: Rogue City sta piacendo molto agli utenti PC, che su Steam lo stanno giudicando davvero bene. Il che si traduce nel 92% di recensioni positive sulle più di 3.100 presenti al momento di scrivere questa notizia, per una media complessiva Molto positiva.

Considerando che parliamo di una produzione doppia A, possiamo considerarlo un grosso traguardo per lo sviluppatore Teyon, che di suo era già stato apprezzato dal pubblico per lo sparatutto in prima persona Terminator: Resistance, nonostante le recensioni non proprio positivissime ricevute dalla stampa di settore.