Final Fantasy 7 Rebirth, i Chocobo invadono Google con un easter egg: ecco come attivarlo

Final Fantasy 7 Rebirth è arrivato e Google sta celebrando la giornata con un piccolo e simpatico easter egg dedicato al videogioco di ruolo di Square Enix e più precisamente ai suoi Chocobo . Se non volete alcun tipo di anticipazione, andate a questo link per vedere cosa vi aspetta .

I Chocobo di Final Fantasy 7 Rebirth

L'easter egg dei Chocobo su Google

Ovviamente troveremo anche in Final Fantasy 7 Rebirth i Chocobo. Questi animali non sono solo parte della fauna del mondo, ma sono anche nostri alleati in più occasioni in quanto ci aiutano a esplorare con più agilità la mappa e a raggiungere aree altrimenti inaccessibili.

Ovviamente i Chocobo sono solo uno dei tanti dettagli del mondo di gioco: per scoprire molto altro, vi lasciamo alla nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth.