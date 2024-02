Helldivers 2 ha successo in un modo unico negli USA, diverso dagli altri giochi

Mat Piscatella della compagnia di analisi Circana ha svelato nuovi dati del successo di Helldivers 2 legati alla seconda settimana di vendite in USA. In breve, lo sparatutto ha venduto ancora di più, cosa rara.

Più precisamente, Piscatella afferma che le vendite fisiche e digitali (calcolate non in numero di unità ma in dollari generati) sono più che raddoppiate nella seconda settimana di vendita.

Come spiega l'analista, non solo è raro che nella seconda settimana un gioco venda più rispetto alla prima, ma è ancora più raro vedere un aumento così grande, soprattutto se si tratta di un periodo lontano dalle feste di fine anno.

In breve, il successo di Helldivers 2 non è solo grande, ma è anche particolare nel modo in cui è stato ottenuto.