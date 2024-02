Helldivers 2: il nuovo aggiornamento risolve alcuni problemi, come le partite rapide su PC

Arrowhead Game Studios ha pubblicato una nuova patch (aggiornamento 1.000.10) per Helldivers 2. Tra le varie, ha risolto un problema che bloccava il matchmaking Quickplay su PC (i giocatori PS5 potrebbero ancora non poterlo utilizzare).

I miglioramenti apportati all'autenticazione della piattaforma consentono di evitare una schermata nera all'avvio, e il client dovrebbe anche registrare prestazioni migliori nel backend grazie a una comunicazione migliorata. È stato inoltre introdotto un sistema di riprova automatica per il Quickplay, in caso di fallimento, in modo da non dover continuare a premere il pulsante.

Il CEO Johan Pilestedt ha anche rivelato su Twitter che la patch è pensata anche per preparare il gioco a un "maggiore carico dei server".