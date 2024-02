Via Vittoria, debutta la serie di live su Twitch dedicate al competitivo di Pokémon

Da neofiti a giocatori in grado di cavarsela nella fitta giungla del competitivo online. L'obiettivo dichiarato di Via Vittoria Multiplayer.it Edition , nuovo format che debutta giovedì 22 alle ore 14 sul canale Twitch, è presto detto.

Serino e Kobe, capipalestra del domani

Via Vittoria Multiplayer.it Edition impegnerà i nostri due studenti e il loro pretenzioso coach per almeno quattro appuntamenti, uno alla settimana. La prima lezione, quella di giovedì 22 per l'appunto, sarà quasi prettamente teorica e permetterà a Serino, a Kobe e a tutti gli spettatori di avere un'infarinatura generale sui meccanismi che determinano l'evoluzione degli scontri competitivi della serie di Pokémon.

Dai prossimi appuntamenti, invece, si passerà alla pratica, con una serie di battaglie che, ne siamo certi, riserveranno sonore sconfitte alla pur determinatissima coppia di aspiranti allenatori.

"Il gruppo è motivato, si sta preparando bene e non vede l'ora di scendere in campo", queste le prime dichiarazione di coach Pardini che ha subito voluto mettere in chiaro le cose. "Serino ha una grande esperienza con i videogiochi, Kobe fino alla generazione Rubino e Zaffiro ha speso innumerevoli ore con la saga di Pokémon. Il materiale di partenza c'è, ma con me dovranno faticare e sudare".

Il debutto della squadra avverrà a brevissimo. L'appuntamento con Via Vittoria su Multiplayer.it è fissato per giovedì 22 alle ore 14, lì scopriremo se ci sono speranze per coach Pardini di amalgamare i capipalestra del domani.