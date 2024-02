Dragon's Dogma 2: un trailer presenta i nemici dell'action GDR di Capcom

Capcom ha pubblicato un video di approfondimento della serie di "Dragon's Dogma 2 in 90 secondi", questa volta totalmente incentrato sui mostri che l'Arisen e i suoi compagni dovranno affrontare durante le loro avventure nell'action GDR di Capcom.

Come possiamo vedere nel filmato di certo non manca la varietà, con i giocatori che dovranno affrontare un po' tutto il repertorio fantasy, come goblin, orchi, golem, grifoni, meduse, draghi, in aggiunta a creature un po' meno comuni come il Dullahan, un guerriero senza testa basato sulla mitologia celtica, il Talos, un gigante di bronzo apparentemente ispirato alla cultura greca, e la Sphinx, una misteriosa creatura ispirata alla Sfinge che sfiderà i giocatori con degli indovinelli... sempre a patto di riuscire a trovarla nel gioco.

Ogni creatura avrà le sue peculiarità che i giocatori dovranno imparare bene se vogliono sopravvivere, sfruttando laddove possibile la meccaniche legate alla monta, trappole ambientali e così via.