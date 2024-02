Steam: Helldivers 2 domina ancora la classifica di vendite, seguito da Last Epoch ed Elden Ring

Come ogni settimana è arrivata la classifica di vendita di Steam. Nemmeno gli ottimi numeri registrati da Last Epoch sono bastati per scalzare Helldivers 2 dalla vetta della top 10. Al contrario, Palworld ha subito un'importante flessione, seppur fisiologica, scendendo dal terzo all'ottavo posto dopo tante settimane di permanenza sul podio.

Vediamo di seguito la classifica del 20 - 27 febbraio 2024 di Steam, che ricordiamo essere stilata in base ai ricavi in dollari e non sulle unità vendute.