Mario Kart invade I Simpson nella nuova puntata della celebre serie animata

La recente puntata de I Simpson andata in scena in Nord America nelle ore scorse contiene una vera e propria parodia di Mario Kart, con tanto di imitazioni di alcuni dei personaggi principali e la cosa non è ovviamente sfuggita, come dimostrano le clip subito comparse online a breve distanza.

L'episodio 762, intitolato "Lisa Gets an F1", vede Lisa entrare nel mondo delle corse professionistiche di go-kart, cosa che in qualche modo incrementa le ansie di Homer per i possibili pericoli che questo sport potrebbe comportare alla figlia.



In qualche modo, le paure del padre prendono forma in un sogno che ha tutto l'aspetto di una corsa in Mario Kart, come potete vedere dal video riportato qui sopra, con tanto di evidenti imitazioni di alcuni dei personaggi, oltre a situazioni del tutto in linea con il gioco Nintendo.