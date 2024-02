Final Fantasy 7 Rebirth: preload disponibile, ricordiamo le massicce dimensioni del download

Manca ormai davvero poco al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth e finalmente il PlayStation Store ha dato il via ai preload delle versioni digitali della nuova avventura di Cloud e compagni.

Mai come in questo caso vale la pena approfittare del vantaggio di due giorni offerto per il precaricamento dei dati. Infatti, come già riportato in precedenza da PlayStation Game Size, Final Fantasy 7 Rebirth occuperà ben 145,7 GB di spazio dell'SSD della vostra console, tanto che l'edizione fisica è su due dischi.

Le dimensioni si riferiscono alla versione 1.010.000 del gioco, dunque con una prima patch già applicata, ma non è chiaro se al day one sarà necessario scaricare un aggiornamento aggiuntivo. Ad esempio, sappiamo che le modifiche fatte alla problematica modalità Performance della demo non erano state implementate prima della scadenza dell'embargo delle recensioni.