Manic Mechanics, abbiamo provato la nuova modalità competitiva

Il 7 marzo scadrà l'esclusiva temporale per la console di Nintendo e questo pazzo gioco cooperativo è pronto a sbarcare anche su PlayStation, Xbox e PC, introducendo una modalità competitiva . Per questo motivo siamo volati nella sede di 4J Studios a Dundee, in Scozia, per dare un'occhiata a questa nuova aggiunta di Manic Mechanics e approfittarne per fare qualche chiacchiera con il presidente dell'azienda, Chris van der Kuyl.

Manic Mechanics è un simpatico gioco cooperativo multiplayer pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch lo scorso luglio. È il primo titolo originale di 4J Studios, un team formato da diversi veterani e giovani leve del settore, noto principalmente per essere lo studio che dal 2012 circa si occupa delle versioni console di Minecraft. Manic Mechanics ricalca la formula già collaudata da Overcooked e Moving Out, trovando comunque una sua identità.

Sfidare o collaborare?

Gli scenari di Manic Mechanics sono uno più pazzo dell'altro

Al suo debutto su Nintendo Switch, Manic Mechanics offriva solo una dinamica cooperativa, presente sia in partite rapide che in una articolata campagna. Quest'ultima in particolare, serve per introdurre tutte le varianti dei minigiochi, aumentando man mano la complessità delle mansioni richieste alla squadra di meccanici. Lo scopo delle partite è quello di riparare nel tempo limite quante più auto possibile, fornendo i pezzi di ricambio richiesti. Ognuno di questi passa su un nastro trasportatore e deve essere aggiustato in modo diverso: le ruote gonfiate, i motori martellati, le parti di carrozzeria verniciate, le molle sabbiate e così via, e ognuna di queste azione e legata a una piccola combinazioni di tasti. Le zone della mappa nella modalità campagna hanno sono basate su di un tema, e da lì nascono variazioni che modificano le mansioni dei meccanici. C'è la centrale elettrica, che introduce il concetto di batterie, nella fattoria andranno riparati trattori e ufo e via discorrendo.

Tutto questo è presente anche nella nuova modalità competitiva, con qualche modifica fatta appositamente per l'occasione. Anche in questo caso possono partecipare fino a quattro giocatori, distribuiti a piacimento nelle squadre, visto che è contemplato sia il due contro due che l'uno contro tre; in questo caso è prevista una variazione dei punteggi per compensare lo svantaggio del giocatore solitario. Qualunque formula si scelga, la partita viene giocata dalle due squadre sempre nello stesso scenario; le postazioni di riparazione sono condivise, e i pezzi sul nastro trasportatore sono di chi se li accaparra prima.

Nella modalità competitiva di Manic Mechanics c'è sempre una squadra rossa e una blu

In aggiunta sono presenti due potenziamenti speciali: la bomba elettrica e l'ariete. La prima va lanciata sugli avversari e/o sulla loro auto: i personaggi rimangono storditi per qualche secondo e la macchina in riparazione rigetta i pezzi riparati fino a quel momento. Un ottimo modo per rallentare i nemici e impossessarsi di pezzi pronti... attenzione però al fuoco amico! L'ariete invece è una sorta di invulnerabilità che permette a chi raccoglie il potenziamento di stordire temporaneamente i personaggi che incontra sul suo cammino. Inutile dirlo: la tentazione, nel marasma del competitivo, è più quella di infastidire gli avversari che concentrarsi realmente sui propri compiti, ma qualunque sia la strategia è improbabile che alla fine del match non ci si diverta.