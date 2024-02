NVIDIA GeForce Now: l'abbonamento gratis introduce le pubblicità durante le attese

NVIDIA ha annunciato un cambiamento che riguarda il livello base del suo abbonamento GeForce Now, ovvero il tier gratis, che nei prossimi giorni introdurrà delle pubblicità, visualizzate nei momenti di pausa in cui i giocatori sono in attesa di avviare la sessione.

La novità andrà in scena a partire da domani, 28 febbraio 2024, in base a quanto riferito dalla compagnia: gli utenti in attesa di collegarsi per una sessione di gioco in streaming verranno sottoposti a video pubblicitari di un massimo di 2 minuti, sempre in momenti che non riguardano il gioco vero e proprio.

Tutto questo non ha a che fare con i livelli più alti dell'abbonamento, ovvero Priority e Ultimate, ma riguarda solo il livello base gratuito: "Gli utenti del servizio gratuito inizieranno a vedere fino a due minuti di pubblicità mentre si trovano in attesa per iniziare una sessione di gioco", ha riferito NVIDIA a The Verge.