Palworld: la nuova patch porta migliorie e risolve bug, uno anche involontariamente

Pocketpair ha pubblicato la patch v.0.1.5.0 di Palworld per la versione PC su Steam, che presto sarà disponibile anche per quella del Windows Store e su Xbox Series X|S e One. L'aggiornamento porta con sé una serie di migliorie e correzioni a tutto tondo.

Tra le novità è stato aggiunto il supporto completo alla configurazione dei tasti per chi gioca con mouse e tastiera, inoltre ora non è più necessario tenere premuto il tasto della creazione per fabbricare oggetti e costruire strutture, bensì basta una semplice pressione (modificabile dalle opzioni). Sono stati fatti anche dei passi avanti per le misure anti-cheating e reso più semplice il posizionamento di scale e altri arredi all'interno della base, nonché le interazioni quando ci sono più strutture vicine tra loro.

Tra le correzioni, sono stati risolti dei problemi che facevano incastrare i Pal in varie strutture della base, ai confini della stessa o sui tetti, l'accumulo eccessivo di dati nei salvataggi ed è stata migliorata l'efficacia di Digtoise nell'estrazione mineraria.

Per le note al completo dell'aggiornamento vi rimandiamo al post di X qui sotto: