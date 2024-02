Elden Ring: Shadow of the Erdtree coinvolge l'autore di Game of Thrones? Miyazaki risponde

In ogni caso, Miyazaki ha ribadito, in una recente intervista pubblicata da Famitsu, che Martin ha effettuato un grande lavoro di costruzione del mondo per Elden Ring, essendo autore di buona parte della lore che lo caratterizza e tutti questi elementi si ripercuotono necessariamente anche sul DLC Shadow of the Erdtree.

Prima dell'uscita di Elden Ring, parte dello smisurato hype che caratterizzò la lunga attesa era dovuto anche alla presenza dello scrittore George R.R. Martin, autore di Game of Thrones (o più precisamente de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) come presenza importante nella creazione del mondo del gioco, sebbene non sia mai stato pienamente chiarito quale sia stato il suo effettivo apporto in una narrazione che, a conti fatti, non si discosta moltissimo dal tipico stile delle produzioni precedenti da parte di FromSoftware.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree , la nuova maxi-espansione del gioco FromSoftware, porterà con sé un'altra parte importante di storia aggiuntiva, dunque sorge spontanea la domanda sul fatto se sia presente anche George R.R. Martin come co-autore della narrazione, argomento su cui si è recentemente espresso Hidetaka Miyazaki , director del titolo in questione.

Non ci sono state nuove parti scritte

Anche Elden Ring: Shadow of the Erdtree appare molto ispirato

In base a quanto affermato da Miyazaki, Martin non è stato direttamente coinvolto nello sviluppo dell'espansione, nel senso che non ha svolto del lavoro aggiuntivo rispetto a quanto fatto per l'originale, sebbene anche Shadow of the Erdtree si basi sul materiale già composto inizialmente.

"Il mondo e la storia del DLC sono stati ispirati dalla mitologia che Martin ha scritto sul gioco principale e su cui è stato creato tutto", ha affermato Miyazaki. "Per essere precisi, quanto è stato costruito per questa espansione è una parte di quello che venne già costruito per il titolo principale, con le medesime fonti di ispirazione. Dunque non c'è stata scrittura di nuove componenti specificamente per il DLC", ha riferito il director.

In sostanza, anche Shadow of the Erdtree attinge al materiale che Martin aveva già composto per Elden Ring, probabilmente approfondendone alcune caratteristiche meno sviluppate nel gioco principale ma che erano già state composte all'epoca.

Tutto questo continua a non rendere chiarissimo cosa abbia materialmente scritto Martin per Elden Ring, se si tratti di una sorta di sceneggiatura, un'idea generale o un'opera narrativa vera e propria, visto che il racconto nel gioco si svolge un po' nello stile vago che caratterizza i soulslike di FromSoftware, ma indubbiamente si tratta di un gioco fortemente ispirato, che evidentemente si appoggia su un immaginario ben stabilito.

Ricordiamo che Elden Ring: Shadow of the Erdtree, come riferito con il recente trailer di presentazione, ha la data d'uscita fissata per il 21 giugno 2024, abbiamo visto prezzi e contenuti delle edizioni fisiche e digitali.